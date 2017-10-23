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"Локомотив" - "Краснодар": фотоотчет матча

В матче 14-го тура чемпионата России "Локомотив" на "РЖД-Арене" принимал "Краснодар". Встреча завершилась победой железнодорожников - 2:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.













































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Теги: Фото Локомотив Краснодар
Сегодня, 23:02
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