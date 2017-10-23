Месут Озил: знали, что будет сложно, но проявили характер

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал победу над "Эвертоном" (5:2)."Довольны этой победой. Знали, что будет сложно, но проявили характер, верили в себя", - цитирует игрока BBC Sport.