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Месут Озил: знали, что будет сложно, но проявили характер

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал победу над "Эвертоном" (5:2).

"Довольны этой победой. Знали, что будет сложно, но проявили характер, верили в себя", - цитирует игрока BBC Sport.
Теги: Озил Арсенал Эвертон
Вчера, 23:29
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