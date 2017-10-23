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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Месут Озил: знали, что будет сложно, но проявили характер
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал победу над "Эвертоном" (5:2).
"Довольны этой победой. Знали, что будет сложно, но проявили характер, верили в себя", - цитирует игрока BBC Sport.
"Довольны этой победой. Знали, что будет сложно, но проявили характер, верили в себя", - цитирует игрока BBC Sport.
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