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Президент "Ростова": сейчас игроки не могут бесплатно уйти из клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что ситуация, когда футболисты бесплатно расторгают контракты с клубом, сейчас невозможна.

Напомним, летом донской клуб в качестве свободных агентов покинули 9 футболистов.

- Бесплатное расторжение контрактов игроками? Нет, сегодня такая ситуация невозможна, - заявил Арутюнянц. - Мы должны понимать, что бесплатных трансферов не бывает. Существуют еще подъемные, агентиские, зарплаты. Это все расходы клуба. Мы их учитываем. В контрактах игроков всегда есть сумма отступных. Игроки на контрактах, и никто бесплатно уйти не может.

Усиление? Мы в процессе становления команды. В любой линии нам нужно усиление. Мы сегодня уже ведем переговоры. С сентября их ведем с клубами и агентами. В каждую линию нам нужно по два человека.

СЭ
Теги: Ростов
Сегодня, 07:38
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