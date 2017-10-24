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Александр Бубнов: "Локомотив" абсолютно заслуженно занимает первую строчку в таблице

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение после матча 14-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Краснодар" (2:0).

"Пожалуй, можно даже сказать, что железнодорожники абсолютно заслуженно занимают первую строчку в таблице. Столичный клуб идет по дистанции ровно, без затяжных неудачных серий.

Если бы не обидные осечки с "Тосно", "Амкаром" и "Уфой", у "Локо" сейчас и вовсе был бы солидный отрыв. Думаю, с возвращением Ари игра команды будет более яркой, так что "железнодорожники" еще прибавят", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив
Сегодня, 07:47
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