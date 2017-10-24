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Александр Кержаков: надеюсь, Кокорин избежит голевых засух

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков оценил перспективы форварда Александра Кокорина.

"Насколько долгосрочным будет прогресс Кокорина, мы посмотрим, а основная составляющая, наверное, зона комфорта. Александр сейчас находится в зоне комфорта как на футбольном поле, в расположении клуба, так и вне его.

Сложно сказать, насколько реально сохранить такую форму до чемпионата мира. К сожалению, в футболе бывают "голевые засухи". Но я надеюсь, что Кокорин их избежит не только до мундиаля, но и после него, на протяжении всей своей, думаю, долгой карьеры", - цитируют Кержакова "Известия".
Теги: Кержаков Кокорин
Сегодня, 08:00
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(0)
№3 Написал: Svin (Сегодня, 08:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
Цитата: Svin
Проклятье Черчесова на нем.Надо отмотать от сборной и все наладится.

долбоёп..
ещё фурсенко вещал о великом игроке..метка

Валенок ещё надень на качан свой бестолковый.Может ума прибавит.
Регистрация: 23.10.2017
№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 08:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Svin
Проклятье Черчесова на нем.Надо отмотать от сборной и все наладится.

долбоёп..
ещё фурсенко вещал о великом игроке..метка
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Svin (Сегодня, 08:07) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Проклятье Черчесова на нем.Надо отмотать от сборной и все наладится.
Регистрация: 23.10.2017
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