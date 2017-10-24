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Ринат Билялетдинов: может быть, сейчас для Смолова нет ничего более подходящего, чем "Краснодар"

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов высказал мнение о нападающем "Краснодара" Федоре Смолове, передает "СЭ".

– Вам не кажется, что Смолов с нетерпением ждет зимнего трансферного окна?

– Возможно, в вашем вопросе есть доля правды. Не исключаю, что кто-то периодически доносит до нападающего эту мысль. Но возникает и другой вопрос. А не сами ли мы все это придумываем? То он ждал летнего окна, теперь зимнего... Все пишут про его переход, пишут и пишут. Но есть ли у Смолова гарантированный вариант, где он продолжит прогрессировать и постоянно играть?

Может быть, сейчас для него нет ничего более подходящего, чем "Краснодар". А все эти разговоры про усталость от команды... У него вообще-то есть контракт, который нужно выполнять. Все друг другу братья, когда ты выигрываешь пять матчей подряд. А вот когда начинается спад, тогда и проявляются настоящие отношения внутри коллектива. И если "Краснодар" все это преодолеет, тот же Смолов станет гораздо сильнее.
Теги: Билялетдинов Р. Смолов
Сегодня, 08:13
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№2 Написал: gorod Краснодарский край (Сегодня, 09:06) #
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Болеет за:
«Кубань»
С этим тренером в кавычках - Смолов уже не заиграет, а с другим его может и прорвать.
Регистрация: 10.03.2017
№1 Написал: Alexandr Matasov (Сегодня, 09:02) #
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  •  (2)

Отбегал Смолов своё,ждёт его Китай в лучшем случае или Казахстан.
Регистрация: 14.11.2015
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