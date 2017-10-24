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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Ростова": задолженностей перед игроками в клубе нет
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб реструктуризировал долги - была выплачена задолженность перед игроками по зарплатам и премиальным.
- Мы задачи сформировали, собрались с ребятами, пообщались. Для себя мы эти задачи поставили. Решили, что афишировать их не будем. Будем двигаться от матча к матчу. Уровень игры? Очень тяжело показывать хороший результат с новой командой, когда состав еще не сыгран. Нужно немного времени. Мы работаем, тренерский штаб работает. Уровень футбола на сегодняшний день устраивает. Нас не устраивает результат. Надеемся, что он придет.
Финансирование? Мы приняли решение, что не будем обсуждать эти вопросы. Это закрытая информация. Бюджет клуба сформирован, и доля частных инвестиций в нем существенная. Приступили к реструктуризации долгов, но на сегодняшний день всплывают долги прошлых периодов, которые мы не учитывали. Мы закрыли все налоговые обязательства и выплаты зарплат, премиальных перед игроками. Но долги еще существуют. Задолженностей перед игроками нет, - передает слова Арутюнянца "СЭ".
- Мы задачи сформировали, собрались с ребятами, пообщались. Для себя мы эти задачи поставили. Решили, что афишировать их не будем. Будем двигаться от матча к матчу. Уровень игры? Очень тяжело показывать хороший результат с новой командой, когда состав еще не сыгран. Нужно немного времени. Мы работаем, тренерский штаб работает. Уровень футбола на сегодняшний день устраивает. Нас не устраивает результат. Надеемся, что он придет.
Финансирование? Мы приняли решение, что не будем обсуждать эти вопросы. Это закрытая информация. Бюджет клуба сформирован, и доля частных инвестиций в нем существенная. Приступили к реструктуризации долгов, но на сегодняшний день всплывают долги прошлых периодов, которые мы не учитывали. Мы закрыли все налоговые обязательства и выплаты зарплат, премиальных перед игроками. Но долги еще существуют. Задолженностей перед игроками нет, - передает слова Арутюнянца "СЭ".
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