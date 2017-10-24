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Диего Марадона - Кейну: Гарри, не нужно всегда бить в ближний угол, вратари смотрят за тобой по телевизору

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал совет форварду "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейну, передает "Газета.Ru".

"У Почеттино есть настоящие две опоры в команде: Льорис все ловит, а Кейн все забивает. Но Гарри, не нужно всегда бить в ближний угол! Знаешь почему? Вратари постоянно наблюдают за тобой по телевизору. Так что в следующий раз бей в дальний!" - сказал Марадона.

Марадона посетил матч 9-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (4:1), в котором Кейн оформил дубль, после чего пообщался с Гарри и голкипером "шпор" Уго Льорисом.

Теги: Марадона Кейн
Сегодня, 08:44
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