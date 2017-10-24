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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Никита Чернов: ЦСКА? Если я не проявлю себя в "Урале", возвращать меня никто не будет
Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий на правах аренды за "Урал", рассказал, что хочет вернуться в состав армейцев сформировавшимся игроком.
"Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что все будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в "Урале", досрочно никто меня возвращать не будет. Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать.
Сейчас это сложно представить. Если я буду стабильно играть за "Урал", то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру", - передают слова Чернова "Известия".
"Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что все будет зависеть от моей игры. Если я не сумею проявить себя в "Урале", досрочно никто меня возвращать не будет. Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать.
Сейчас это сложно представить. Если я буду стабильно играть за "Урал", то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернет меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру", - передают слова Чернова "Известия".
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