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Александр Тарханов: станет ли Чернов "новым Игнашевичем"? А почему нет?

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказал свое мнение о защитнике команды Никите Чернове, права на которого принадлежат ЦСКА.

– После игры с "Ахматом" вы похвалили центрального защитника Чернова. Способен ли он вырасти в "нового Игнашевича"?

– А почему нет? Он умный футболист, с хорошими мозгами. Читает игру. Данные у Никиты приличные.

– Почему он лишь недавно начал играть в составе "Урала"?

– Чернов пришел перед самым стартом сезона. Я не мог сразу бросить его в бой, поставить в состав. Нужно было его проверить, и теперь он выглядит вполне достойно, – цитирует Тарханова "СЭ".
Теги: Тарханов Чернов Урал
Сегодня, 09:55
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