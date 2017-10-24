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Акинфеев и Черчесов отдали свои голоса Криштиану Роналду и Зинедину Зидану

Капитан сборной России Игорь Акинфеев и главный тренер Станислав Черчесов отдали свои голоса Криштиану Роналду при выборе лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА.

Также россияне проголосовали за наставника Зинедина Зидана в споре лучших тренеров.

Голосование проходило при помощи анкетирования тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов из стран-членов организации. Каждый респондент должен был выбрать тройку лучших. Акинфеев поставил на первое место (5 очков) Роналду, на вторую строчку (3 балла) чилийца Артуро Видаля, на третью (1) – итальянца Джанлуиджи Буффона в голосовании за лучшего игрока года.

Также капитан национальной команды России поставил Зидана на первое место (5 очков) в голосовании за лучшего тренера. На второй строчке у Акинфеева оказался Конте (3 очка), а на третью (1) – главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

Черчесов поставил первым номером в списке Роналду, вторым – Буффона, а третьим – Месси. Из главных тренеров Черчесов также отметил Зидана лучшим, вторым в тройке лучших назвал Лева, а третьим – Конте.

Р-Спорт
Теги: Зидан Роналду
Сегодня, 09:59
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