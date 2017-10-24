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Кильян Мбаппе: большое спасибо моим товарищам по "Монако", "ПСЖ" и сборной Франции

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал получение награды Golden Boy.

"Golden Boy. Большое спасибо моим товарищам по "Монако", "ПСЖ" и сборной Франции, а также моим тренерам, президентам клубов и моим фанатам", - написал Мбаппе в твиттере.
Теги: Мбаппе
Сегодня, 10:20
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