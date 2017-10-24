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"Андерлехт" оштрафован за пиротехнику на матче с "Баварией"

УЕФА оштрафовал бельгийский "Андерлехт" по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой "Баварией" (0:3), информирует официальный сайт организации.

"Андерлехт" оштрафован на 7 тысяч евро за использование фанатами бельгийского клуба пиротехники.
Теги: Андерлехт
Сегодня, 10:58
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