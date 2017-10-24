У вратаря сборной Бразилии отобрали машину на улице Рио-де-Жанейро (видео)

Recebi de amigos botafoguenses o v?deo do assalto que Jefferson sofreu. (Fico devendo os cr?ditos) pic.twitter.com/T0fK6d78Lp — Rodrigo Silva (@brrodrigosilva) October 24, 2017

У вратаря "Ботафого" и сборной Бразилии Джефферсона отобрали автомобиль на улице Рио-де-Жанейро.Бандиты, угрожая пистолетом, вывели 34-летнего бразильца из своего автомобиля и поставили на колени на обочине, после чего сели в его машину и уехали. Преступление попало в камеру видеонаблюдения.