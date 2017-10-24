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У вратаря сборной Бразилии отобрали машину на улице Рио-де-Жанейро (видео)

У вратаря "Ботафого" и сборной Бразилии Джефферсона отобрали автомобиль на улице Рио-де-Жанейро.

Бандиты, угрожая пистолетом, вывели 34-летнего бразильца из своего автомобиля и поставили на колени на обочине, после чего сели в его машину и уехали. Преступление попало в камеру видеонаблюдения.

Сегодня, 11:11
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№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
третий в мак дак что ли бегал?
Регистрация: 17.05.2013
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