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Стив Манданда признан лучшим игроком первенства Франции, Неймар - второй

На сайте Союза профессиональных футболистов Франции состоялось голосование за звание лучшего игрока чемпионата страны по итогам сентября.

Первое место занял голкипер "Марселя" Стив Манданда, который набрал 47% голосов. На втором месте расположился форвард "ПСЖ" Неймар (37%), а замкнул тройку нападающий "Бордо" Малком (16%).

Советский спорт
Теги: Неймар
Сегодня, 11:30
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