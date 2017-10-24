Стив Манданда признан лучшим игроком первенства Франции, Неймар - второй

На сайте Союза профессиональных футболистов Франции состоялось голосование за звание лучшего игрока чемпионата страны по итогам сентября.Первое место занял голкипер "Марселя" Стив Манданда, который набрал 47% голосов. На втором месте расположился форвард "ПСЖ" Неймар (37%), а замкнул тройку нападающий "Бордо" Малком (16%).