Наставник "Малаги" попросил судью остановить матч из-за того, что фанаты обзывали его геем (видео)

M?chel: "??rbitro! Para el partido. Me est?n llamando maric?n".

A las 20.50h, en #ElD?aDespu?s pic.twitter.com/GgaJIepc1f — El D?a Despu?s #0 (@ElDiaDespues) October 23, 2017

Главный тренер "Малаги" Мичел во время выездного матча с "Барселоной" (0:2) обратил внимание бокового судьи на то, что фанаты с трибункричали оскорбления в его адрес.- Судья, остановите игру! Меня обзывают геем, - сказал Мичел. Однако, арбитры встречи на реплику тренера внимания не обратили.