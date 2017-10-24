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Наставник "Малаги" попросил судью остановить матч из-за того, что фанаты обзывали его геем (видео)

Главный тренер "Малаги" Мичел во время выездного матча с "Барселоной" (0:2) обратил внимание бокового судьи на то, что фанаты с трибун
кричали оскорбления в его адрес.

- Судья, остановите игру! Меня обзывают геем, - сказал Мичел. Однако, арбитры встречи на реплику тренера внимания не обратили.

Теги: Малага
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: язва (Сегодня, 13:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
а гончернко и слуцкий к таким вещам относятся положительно.. такие кричалки их только подбадривают..аха ха -ха ха((((((( joy )))))))


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
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