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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оргкомитет ЧМ-2018 расторг контракт с компанией Блаттера
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что организация и компания Match Hospitality расторгли контракт, касающийся обслуживания в ложах VIP и VVIP на стадионах ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что оргкомитет не устроило, как было организовано VIP-обслуживание на матчах Кубка конфедераций-2017. Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера Филиппу, а также братьям Биром.
"Контракт с Match Hospitality касался только обслуживания в зонах VIP и VVIP. Контракт был расторгнут, никакой политической и иной подоплеки здесь нет, никакой таинственности тоже. Это совместное решение двух хозяйствующих субъектов", - цитирует Сорокина ТАСС.
Match Hospitality сохраняет свой функционал, связанный с зонами гостеприимства, он является лицензиатом программ гостеприимства ФИФА, билетным оператором ФИФА, агентом по размещению ФИФА. А мы, как и было предписано с самого начала, занимаемся обустройством лож VIP и VVIP.
Это был обычный договор подряда. Он действительно был расторгнут. На чемпионат мира будет заключен новый или новые контракты по результатам конкурсных процедур.
Ранее сообщалось, что оргкомитет не устроило, как было организовано VIP-обслуживание на матчах Кубка конфедераций-2017. Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера Филиппу, а также братьям Биром.
"Контракт с Match Hospitality касался только обслуживания в зонах VIP и VVIP. Контракт был расторгнут, никакой политической и иной подоплеки здесь нет, никакой таинственности тоже. Это совместное решение двух хозяйствующих субъектов", - цитирует Сорокина ТАСС.
Match Hospitality сохраняет свой функционал, связанный с зонами гостеприимства, он является лицензиатом программ гостеприимства ФИФА, билетным оператором ФИФА, агентом по размещению ФИФА. А мы, как и было предписано с самого начала, занимаемся обустройством лож VIP и VVIP.
Это был обычный договор подряда. Он действительно был расторгнут. На чемпионат мира будет заключен новый или новые контракты по результатам конкурсных процедур.
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