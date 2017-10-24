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Оргкомитет ЧМ-2018 расторг контракт с компанией Блаттера

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что организация и компания Match Hospitality расторгли контракт, касающийся обслуживания в ложах VIP и VVIP на стадионах ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что оргкомитет не устроило, как было организовано VIP-обслуживание на матчах Кубка конфедераций-2017. Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера Филиппу, а также братьям Биром.

"Контракт с Match Hospitality касался только обслуживания в зонах VIP и VVIP. Контракт был расторгнут, никакой политической и иной подоплеки здесь нет, никакой таинственности тоже. Это совместное решение двух хозяйствующих субъектов", - цитирует Сорокина ТАСС.

Match Hospitality сохраняет свой функционал, связанный с зонами гостеприимства, он является лицензиатом программ гостеприимства ФИФА, билетным оператором ФИФА, агентом по размещению ФИФА. А мы, как и было предписано с самого начала, занимаемся обустройством лож VIP и VVIP.

Это был обычный договор подряда. Он действительно был расторгнут. На чемпионат мира будет заключен новый или новые контракты по результатам конкурсных процедур.
Теги: Сорокин
Сегодня, 11:59
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:37) #
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Цитата: Джонни
Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера

Блеать - хорошо не кровнику.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Match Hospitality принадлежит племеннику бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера


Из какого племени Блаттер и Ко? Видимо, из племени "окуевших".


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Клим Климов (Сегодня, 12:28) #
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ЧТО??? КОНТРАКТ на обслуживание VIP??? Совсем уже.. а на обслуживание туалетов никаких КОНТРАКТОВ не заключали?? Еще интересна стоимость этого КОНТРАКТА!!!
Регистрация: 1.07.2017
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