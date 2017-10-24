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"Ростов" планирует усиление команды - по два игрока в каждую линию

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о том, как планирует усилиться команда в зимний трансферный период.

"Мы в процессе становления команды, смотрим по линиям, и в каждой нужно усиление. Уже с сентября ведем переговоры по потенциальным новичкам с рядом клубов, агентов.

Планируем усиление в каждую линию по два человека", - цитирует Арутюнянца "Матч ТВ".
Теги: Ростов
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 12:13) #
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Откуда деньги Зин ? 2 вратаря, 2 защитника, 2 полузащитника , 2 форварда ?! 8 игроков .
Если говорить об усилении это не бесплатные игроки и не за 3 копейки ?!!
Надо лямов 40 !? Хотябы по 5 миллионов за игрока !!
Регистрация: 9.09.2016
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