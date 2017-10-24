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Координатор фан-клуба "Торпедо": изменения в руководстве воспринимаем позитивно

Координатор фан-клуба «Торпедо» Сергей Юров высказался относительно смены руководства московской команды.

— Болельщики и клубное руководство — это особая тема для «Торпедо». Как воспринимаются в фан-среде грядущие перестановки?

— Безусловно, в большинстве своем положительно. Перемены — это всегда надежда на лучшее. Что касается самой ситуации, то здесь она двоякая, - приводит слова Юрова "Собеседник". - Надо понимать, что последние пять лет мы финансировались практически городом. «ЗиЛ», через который идут средства — это город, полностью. А условный бизнесмен — это другое. У нас в стране бывает и так, что сегодня ты миллиардер, а завтра ты где-то скрываешься на островах. Поэтому тут много есть факторов и каждый болельщик реагирует по своему. Сначала надо дождаться первой встречи с Авдеевым и понять, на какое время он готов выделять бюджет — на пять лет, на десять, — какие перспективы он закладывает.

— Какие-то требования к новому руководству у болельщиков будут сформированы? Может, по обновлению состава?

— Уровень второй лиги можно выигрывать любым составом. Все команды абсолютно одинаковы. Есть чуть лучше, есть чуть хуже. Основное здесь — это психология. У 90% процентов команд второй лиги в России нет задачи выйти наверх. Сегодня выиграл, завтра проиграл. А если есть установка — мол, парни, надо победить, — то любой состав может пробиться.

Первое, что надо поставить перед Авдеевым — это выстраивание четкой структуры клуба. Прозрачной и полностью работоспособной. Если клуб делается не просто «для галочки», а для того, чтобы он жил и развивался, значит, для начала надо, чтобы были отработаны все механизмы. Чтобы болельщик, который основной потребитель футбола, четко понимал, что за две недели он может купить билет на домашнюю игру, за неделю — на выездную.

Что касается команды, то если мы выходим в ФНЛ, то, естественно, надо пару игроков добавить. У нас нет нападения сейчас банально. И по тренеру решить тоже. Потому что последние четыре-пять игр, особенно после с "Араратом" — это четко тренерский провал. Не может человек с опытом как у Игоря Колыванова такие провалы допускать. Если он не понимает этого, значит, тоже с ним как-то надо беседовать.
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:15
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