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"Эвертон" назначил исполняющего обязанности главного теренра

Руководство "Эвертона" назначило специалиста, который будет руководить командой в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Челси".

Им станет тренер молодежной команды U23 Дэвид Ансворт, передает официальный сайт клуба. 44-летний специалист назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, что накануне "Эвертон" отправил в отставку прежнего наставника Рональда Кумана.
Теги: Эвертон
Сегодня, 12:42
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