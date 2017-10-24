"Эвертон" назначил исполняющего обязанности главного теренра

Руководство "Эвертона" назначило специалиста, который будет руководить командой в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Челси".Им станет тренер молодежной команды U23 Дэвид Ансворт, передает официальный сайт клуба. 44-летний специалист назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.Напомним, что накануне "Эвертон" отправил в отставку прежнего наставника Рональда Кумана.