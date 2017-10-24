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Дэвид Симэн: Акинфееву не нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к ЧМ

Бывший голкипер сборной Англии Дэвид Симэн высказал слова поддержки в адрес вратаря сборной России Игоря Акинфеева.

"Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время. Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь - ты об этом и не знаешь. Домашний чемпионат мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру.

Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело", - передает слова Симэна ТАСС.
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 12:48
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тест на что? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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