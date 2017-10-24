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Виталий Мутко пообещал взять на контроль реконструкцию стадиона во Владикавказе

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что будет следить за реконструкцией стадиона "Спартак" во Владикавказе.

"Стадион - один из главных спортивных символов Осетии - был построен в 1962 году. Для полноценного функционирования стадиона необходимо провести ремонт чаши.

В числе наиболее крупных работ - замена футбольного поля. Кроме того, в ремонте нуждается административное здание. Виталий Мутко пообещал рассмотреть и взять на контроль эти вопросы", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что будет произведена реконструкция спортивных площадок на территории детской школы футбола "Спартак-Алания".

ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 12:54
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№3 Написал: Егор Фоторос (Сегодня, 13:29) #
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online

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Регистрация: 24.10.2017
№2 Написал: язва (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
у пса в кармане поищите..и пускай пес восстанавливает ..


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shiga, забанненый викдо за правду о черве и берущих у него с расстегнутой ширинкой вью.
Регистрация: 25.09.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:15) #
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А где же ....великий депутат...словоблюд...ВЕЛИКИЙ ГАЗЗАЕВ...разворовал футбольный клуб с СЫНКОМ ...и молчит о своей Родине...вот так и все а Единой России.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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