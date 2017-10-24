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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко пообещал взять на контроль реконструкцию стадиона во Владикавказе
Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал, что будет следить за реконструкцией стадиона "Спартак" во Владикавказе.
"Стадион - один из главных спортивных символов Осетии - был построен в 1962 году. Для полноценного функционирования стадиона необходимо провести ремонт чаши.
В числе наиболее крупных работ - замена футбольного поля. Кроме того, в ремонте нуждается административное здание. Виталий Мутко пообещал рассмотреть и взять на контроль эти вопросы", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что будет произведена реконструкция спортивных площадок на территории детской школы футбола "Спартак-Алания".
ТАСС
"Стадион - один из главных спортивных символов Осетии - был построен в 1962 году. Для полноценного функционирования стадиона необходимо провести ремонт чаши.
В числе наиболее крупных работ - замена футбольного поля. Кроме того, в ремонте нуждается административное здание. Виталий Мутко пообещал рассмотреть и взять на контроль эти вопросы", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Отмечается, что будет произведена реконструкция спортивных площадок на территории детской школы футбола "Спартак-Алания".
ТАСС
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