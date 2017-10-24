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Nike выпустил бутсы в честь признания Криштиану Роналду лучшим игроком (фото)

Компания Nike выпустила новую модель бутс Mercurial CR7 Melhor, что в переводе с португальского значит "лучший", сообщается в пресс-релизе компании.

Выпуск новой модификации обуви связан с признанием форварда "Реала" Криштиану Роналду лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА. Сообщается, что 32-летний португалец первым опробует новую модель.

Теги: Роналду
Сегодня, 13:34
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