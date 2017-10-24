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СМИ: Карло Анчелотти возглавит "Гуанчжоу Эвергранд"

Экс-наставник "Баварии" Карло Анчелотти продолжит карьеру в чемпионате Китая, информирует Nanfang Daily.

Сообщается, что итальянский специалист сменит на посту главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд" Луиса Фелипе Сколари, который покинет команду 4 ноября. К своим обязанностям Анчелотти приступит в январе 2018 года.
Теги: Анчелотти
Сегодня, 13:52
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