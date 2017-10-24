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Диего Марадона: мне было больно вручать награду Криштиану Роналду

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал вручение награды лучшему игроку года по версии ФИФА португальскому игроку Криштиану Роналду.

"Я вручил ему трофей лучшего игрока планеты, и мне было больно. Я очень хотел видеть на его месте Лео.

После церемонии мы пообщались. У нас очень теплые отношения. Ничего особенно, но я очень люблю Месси, как и он меня", - заявил Марадона.

Газета.Ru
Теги: Марадона
Сегодня, 14:53
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