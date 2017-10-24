"Реал" появится в Жироне на автобусе без клубной символики

"Реал" будет перемещаться по Жироне на автобусе без клубной символики, информирует El Mundo.Мадридцы таким образом решили не нагнетать и без того сложную обстановку в Каталонии. Отмечается, что "Реал" поступал так и ранее, когда отправлялся на игры в Каталонию и Басконию.