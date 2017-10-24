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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Реал" появится в Жироне на автобусе без клубной символики
"Реал" будет перемещаться по Жироне на автобусе без клубной символики, информирует El Mundo.
Мадридцы таким образом решили не нагнетать и без того сложную обстановку в Каталонии. Отмечается, что "Реал" поступал так и ранее, когда отправлялся на игры в Каталонию и Басконию.
Мадридцы таким образом решили не нагнетать и без того сложную обстановку в Каталонии. Отмечается, что "Реал" поступал так и ранее, когда отправлялся на игры в Каталонию и Басконию.
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