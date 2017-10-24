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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мешков назначен судить матч "Зенит" - "Локомотив"
Назначены судьи и инспекторы на матчи 15-го тура чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги.
27 октября (пятница)
«Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
28 октября (суббота)
«Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
29 октября (воскресенье)
«Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
30 октября (понедельник)
«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
РФС
27 октября (пятница)
«Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
28 октября (суббота)
«Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
29 октября (воскресенье)
«Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
30 октября (понедельник)
«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
РФС
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