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Виталий Мешков назначен судить матч "Зенит" - "Локомотив"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 15-го тура чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги.

27 октября (пятница)

«Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

28 октября (суббота)

«Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

29 октября (воскресенье)

«Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

30 октября (понедельник)

«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

РФС
Сегодня, 15:59
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13
(3)
№13 Написал: джюс СПб (Сегодня, 17:24) #
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Цитата: Сибирячок
Арбитр Мешков получил "двойку" за матч "Ростов" – "Зенит

а за что же он её получил?..ах да...
Напомним, что на 73-й минуте рефери ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовчан. В том эпизоде Сесар Навас сзади прыгнул на Александра Кокорина, не сыграв в мяч и свалив зенитовского нападающего.
Регистрация: 12.11.2010
№12 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Бог с ним, пусть судит.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: Sergeevich
визга теперь не избежать

Но вдруг вагоны затрещали, Свалился поезд под откос.


и тут бакланы обос...сь..от страха прохватил понос?
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergeevich
laughing

Ну все, визга теперь не избежать, когда Зенит победит.

А ты знаешь когда Зенит победит?
Регистрация: 29.10.2010
№9 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:58) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой Зенит. Надеюсь за второе место дадут побороться.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:51) #
  • -6
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
открыто тянут за уши никчемный полит проект,на всех важных матчах судят Вилков и Мешков,тем приятнее будет обсер зенита и угрюмое жало Миллера в случае победы Локо

ну у Зенита Мешков, у вас Безбородов..чего разнылся то? и только не надо мне про родословную Безборода рассказывать


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Что и требовалось доказать, странно, если бы назначили нейтрального, а не прикормленного газпромом. Они же трусливые слабаки, таких надо жалеть и помогать, а то обидятся и обделаются.
Регистрация: 29.10.2010
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:43) #
  • -3
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Цитата: mikelo73
Вытягивать в Лидеры первой части чемпионата за уши Бомжей!!!

Цитата: golden Axe
открыто тянут за уши никчемный полит проект,на всех важных матчах судят Вилков и Мешков,тем приятнее будет обсер зенита и угрюмое жало Миллера в случае победы Локо

Это еще играть не начали, а Локо уже сдался, да и виноват в любом случае судья.
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Локомотив»
Вытягивать в Лидеры первой части чемпионата за уши Бомжей!!!
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Арбитр Мешков получил "двойку" за матч "Ростов" – "Зенит
Мешков получил двойку за работу в матче «Зенит» — «Динамо»
Мешков получил «двойку» за матч «Анжи» — «Крылья Советов

Смотри в оба! Удивительную ошибку допустили арбитры Вилков и Мешков, удалив с поля защитника «Локо» Романа Шишкина в матче с Зенитом.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
открыто тянут за уши никчемный полит проект,на всех важных матчах судят Вилков и Мешков,тем приятнее будет обсер зенита и угрюмое жало Миллера в случае победы Локо
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19) #
  • -7
  •  (17)

Цитата: Sergeevich
визга теперь не избежать

Но вдруг вагоны затрещали, Свалился поезд под откос.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:01) #
  • -5
  •  (21)

laughing

Ну все, визга теперь не избежать, когда Зенит победит.
Регистрация: 26.09.2015
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