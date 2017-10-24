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Кевин де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник Кевин де Брюйне решил остаться в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com. Ранее интерес к игроку проявлял "ПСЭ".

"Сити" и игрок близки к достижению соглашения. Манкунианцы ведут с футболистом переговоры с сентября.

Парижане тоже были заинтересованы в де Брюйне и намекнули его представителям, что в случае знака с их стороны готовы летом сделать "Сити" крупное предложение. Но бельгиец не хочет уходить.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:13) #
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А номинации лучшего распасовщика на "Золотом мяче" не было? По моему Кевин был бы номинирован!
Регистрация: 11.04.2016
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