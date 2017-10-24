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ЦСКА реализовал все билеты для своих болельщиков на выездной матч в Туле

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов для своих болельщиков на выездной матч 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

"Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все 2000 билетов, выделенные тульским "Арсеналом" для продажи в гостевой сектор на матч 15-го тура РФПЛ. Продажа билетов в сектор болельщиков ЦСКА в день матча в Туле осуществляться не будет", — говорится на официальном сайте ЦСКА.
Теги: ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 16:49
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