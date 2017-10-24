Adidas больше не будет техническим спонсором "Милана"

"Милан" объявил о досрочном разрыве соглашения с немецкой компанией Adidas, который был спонсором клуба с 1998 года."Россонери" также объявили, что уже заключили договор с новым техническим спонсором, но не стали раскрывать его. По некоторым данным, им станет компания Puma. Официально об этом объявят в ближайшие месяцы.