Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Adidas больше не будет техническим спонсором "Милана"

"Милан" объявил о досрочном разрыве соглашения с немецкой компанией Adidas, который был спонсором клуба с 1998 года.

"Россонери" также объявили, что уже заключили договор с новым техническим спонсором, но не стали раскрывать его. По некоторым данным, им станет компания Puma. Официально об этом объявят в ближайшие месяцы.
Теги: Милан
Сегодня, 18:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.