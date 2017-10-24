"Челси" заинтересован в приглашении главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри

Представители "Челси" ведут работу по поводу назначения Маурицио Сарри на пост главного тренера клуба.Как сообщает Football Italia, у руководства "синих" испортились отношения с главным тренером Антонио Конте. "Челси" готов предложить Сарри зарплату в размере 12 миллионов евро в год.