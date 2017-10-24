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"Интер" вышел на первое место в серии А

В матче 10-го тура чемпионата Италии "Интер" дома переиграл "Сампдорию" - 3:2.

Чемпионат Италии

10 тур

"Интер" - "Сампдория" 3:2

Голы: Шкриньяр, 18, Икарди, 32, 54, Ковнацки, 64, Квальярелла, 85

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо (Сантон, 84), Шкриньяр, Миранда, Гальярдини, Кандрева, Фалеро (Мариу, 74), Валеро, Перишич, Икарди (Эдер, 87)

"Сампдория": Пуджони, Берешиньски, Мурру, Сильвестре, Феррари, Торрейра, Прает, Рамирес (Капрари, 46), Баррето (Линетти, 66), Квальярелла, Сапата (Ковнацки, 57)

Предупреждения: Мурру, 61, Квальярелла, 85, Гальярдини, 88, Эдер, 90
Теги: Интер Сампдория
Вчера, 23:55
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