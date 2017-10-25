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Вадим Евсеев: будем играть на победу, хотя у "Ростова", наверное, настрой такой же

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев рассказал о настрое перед матчем 1/8 финала Кубка России против "Ростова".

"Результаты в чемпионате не имеют никакого значения для кубковой игры. Это отдельный турнир, и у команд всегда особый настрой на него. Многие клубы премьер-лиги уже вылетели из Кубка, но нам все-таки попался оппонент из РФПЛ. Ничего страшного, будем играть на победу.

Хотя "Ростов", наверное, подходит к матчу с таким же настроем. Что касается дальнейших перспектив "Амкара" в Кубке, мы стараемся не заглядывать далеко и идем от матча к матчу. Нужно для начала преодолеть 1/8 финала", - приводят слова Евсеева "Известия".
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 06:44
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№1 Написал: Артур Цапов (Сегодня, 06:58) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 25.10.2017
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