"КПР" может быть оштрафован на 40 млн фунтов за нарушение финансового фейр-плей

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Английский "Куинз Парк Рейнджерс" может быть оштрафован на ?40 млн за нарушение правил финансового фейр-плей по итогам сезона-2013/14.
Лондонский клуб вернулся в премьер-лигу по итогам сезона-2013/14, после чего был представлен отчет, в котором убытки команды составили ?9,7 млн. Издание отмечает, что в счетах клуба фигурировала "исключительная сумма в ?60 млн от владельцев клуба в счет погашения займов". Футбольная лига Англии расценила данные действия как попытку скрыть истинные суммы убытков с помощью махинаций с документами.
Официально сумма штрафа не сообщается. Источник издания отмечает, что клубу грозит самый высокий штраф - ?40 млн.
ТАСС
Лондонский клуб вернулся в премьер-лигу по итогам сезона-2013/14, после чего был представлен отчет, в котором убытки команды составили ?9,7 млн. Издание отмечает, что в счетах клуба фигурировала "исключительная сумма в ?60 млн от владельцев клуба в счет погашения займов". Футбольная лига Англии расценила данные действия как попытку скрыть истинные суммы убытков с помощью махинаций с документами.
Официально сумма штрафа не сообщается. Источник издания отмечает, что клубу грозит самый высокий штраф - ?40 млн.
ТАСС
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