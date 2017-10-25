"КПР" может быть оштрафован на 40 млн фунтов за нарушение финансового фейр-плей

Английский "Куинз Парк Рейнджерс" может быть оштрафован на ?40 млн за нарушение правил финансового фейр-плей по итогам сезона-2013/14.Лондонский клуб вернулся в премьер-лигу по итогам сезона-2013/14, после чего был представлен отчет, в котором убытки команды составили ?9,7 млн. Издание отмечает, что в счетах клуба фигурировала "исключительная сумма в ?60 млн от владельцев клуба в счет погашения займов". Футбольная лига Англии расценила данные действия как попытку скрыть истинные суммы убытков с помощью махинаций с документами.Официально сумма штрафа не сообщается. Источник издания отмечает, что клубу грозит самый высокий штраф - ?40 млн.