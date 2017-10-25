Презентация официального мяча ЧМ-2018 состоится 9 ноября

Презентация официального мяча чемпионата мира 2018 года состоится 9 ноября."Да, презентация мяча запланирована на 9 ноября", - сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.Дизайн мяча разработан компанией Adidas. Напомним, официальный мяч Кубка конфедераций, который прошел в России летом этого года, назывался "Красава".