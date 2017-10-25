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Андрей Тихонов: у меня полное доверие со стороны футболистов и руководства

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

– Слухи – это нормально. Всегда так было и будет. Если тренер не дает результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если им не о чем больше писать или как-то иначе себя проявить, то занимаются именно такого вида работой – слухами, которые ни чем не подкреплены. Хочу им передать привет. А мы продолжаем работать, у меня полное доверие со стороны футболистов и руководства.

– Что происходит с "Крыльями" с начала октября? Многие называют это запланированным спадом.

– Ни один тренер не скажет, что где-то у его команды запланирован спад. Это все отговорки. Надо знать и уметь готовить команды, тогда такого не будет. Когда ты не забиваешь, то добиваешься ничьей или проигрываешь. Посмотрите на "Краснодар" и вы поймете, что без голов нет побед, – цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Теги: Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 07:52
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