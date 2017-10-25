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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Тихонов: у меня полное доверие со стороны футболистов и руководства
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал слухи о своей возможной отставке.
– Слухи – это нормально. Всегда так было и будет. Если тренер не дает результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если им не о чем больше писать или как-то иначе себя проявить, то занимаются именно такого вида работой – слухами, которые ни чем не подкреплены. Хочу им передать привет. А мы продолжаем работать, у меня полное доверие со стороны футболистов и руководства.
– Что происходит с "Крыльями" с начала октября? Многие называют это запланированным спадом.
– Ни один тренер не скажет, что где-то у его команды запланирован спад. Это все отговорки. Надо знать и уметь готовить команды, тогда такого не будет. Когда ты не забиваешь, то добиваешься ничьей или проигрываешь. Посмотрите на "Краснодар" и вы поймете, что без голов нет побед, – цитирует Тихонова "Матч ТВ".
– Слухи – это нормально. Всегда так было и будет. Если тренер не дает результаты в данный момент, то появляются люди, которые начинают такое писать. Если им не о чем больше писать или как-то иначе себя проявить, то занимаются именно такого вида работой – слухами, которые ни чем не подкреплены. Хочу им передать привет. А мы продолжаем работать, у меня полное доверие со стороны футболистов и руководства.
– Что происходит с "Крыльями" с начала октября? Многие называют это запланированным спадом.
– Ни один тренер не скажет, что где-то у его команды запланирован спад. Это все отговорки. Надо знать и уметь готовить команды, тогда такого не будет. Когда ты не забиваешь, то добиваешься ничьей или проигрываешь. Посмотрите на "Краснодар" и вы поймете, что без голов нет побед, – цитирует Тихонова "Матч ТВ".
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