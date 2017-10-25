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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Тимофеев: травмировался на ровном месте, особых нагрузок не было
Полузащитник "Спартака" Артём Тимофеев, восстанавливающийся от тяжелой травмы, рассказал об изменениях в тренировках и питании команды.
"У нас были такие же сборы, как и в прошлые годы. Может быть, какие-то упражнения в тренажёрном зале поменялись, но беговые занятия остались такими же. Как и раньше, было много беговой работы. Но я не почувствовал, что нас перегрузили. Возможно, такое количество травм связано с тем, что сейчас игры каждые три дня. Мышцы не очень хорошо отдыхают, не до конца восстанавливаются - отсюда и микронадрывы. Не говорю, что это единственная причина, но одна из - всё-таки играем без пауз.
Я травмировался на ровном месте, никто не толкал. Не знаю, почему так получилось. Особых нагрузок не было, да и не влияют они на "кресты". Жаль пропускать столько времени, потом заново набирать форму. И ещё, кажется, что когда всё будет хорошо - может возникнуть страх за ногу. Это же психология. Надеюсь, боязни не будет, но…
Новый диетолог-нутриционист появился ещё в середине второго круга прошлого сезона. Питание поменялось уже тогда. Выбор блюд в меню шведского стола сильно ограничился, осталось не особо калорийное. Убрали всё сладкое, а его очень хотелось. Перед сном можно съесть только кусочек ананаса, дыни или орешки. Сейчас уже более-менее привык, всё нормально. Но поначалу, честно, было тяжело. Хотелось взять и съесть какое-нибудь пирожное", - цитирует Тимофеева "Чемпионат".
"У нас были такие же сборы, как и в прошлые годы. Может быть, какие-то упражнения в тренажёрном зале поменялись, но беговые занятия остались такими же. Как и раньше, было много беговой работы. Но я не почувствовал, что нас перегрузили. Возможно, такое количество травм связано с тем, что сейчас игры каждые три дня. Мышцы не очень хорошо отдыхают, не до конца восстанавливаются - отсюда и микронадрывы. Не говорю, что это единственная причина, но одна из - всё-таки играем без пауз.
Я травмировался на ровном месте, никто не толкал. Не знаю, почему так получилось. Особых нагрузок не было, да и не влияют они на "кресты". Жаль пропускать столько времени, потом заново набирать форму. И ещё, кажется, что когда всё будет хорошо - может возникнуть страх за ногу. Это же психология. Надеюсь, боязни не будет, но…
Новый диетолог-нутриционист появился ещё в середине второго круга прошлого сезона. Питание поменялось уже тогда. Выбор блюд в меню шведского стола сильно ограничился, осталось не особо калорийное. Убрали всё сладкое, а его очень хотелось. Перед сном можно съесть только кусочек ананаса, дыни или орешки. Сейчас уже более-менее привык, всё нормально. Но поначалу, честно, было тяжело. Хотелось взять и съесть какое-нибудь пирожное", - цитирует Тимофеева "Чемпионат".
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