Зинедин Зидан раскрыл секрет своего успеха в качестве тренера

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который получил награду лучшему тренере года, рассказал, в чем секрет его успеха."Я руковожу футболистами со страстью, которую я испытываю к футболу и моей профессии. Для меня имеет большее значение, чтобы футболисты верили мне, а не в титулы, которые я выиграл будучи игроком. Если игроки в тебя верят, то ты можешь многого добиться", - цитирует Зидана официальный сайт ФИФА.