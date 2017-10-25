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Зинедин Зидан раскрыл секрет своего успеха в качестве тренера

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который получил награду лучшему тренере года, рассказал, в чем секрет его успеха.

"Я руковожу футболистами со страстью, которую я испытываю к футболу и моей профессии. Для меня имеет большее значение, чтобы футболисты верили мне, а не в титулы, которые я выиграл будучи игроком. Если игроки в тебя верят, то ты можешь многого добиться", - цитирует Зидана официальный сайт ФИФА.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 08:27
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