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Хосеп Гвардиола: сегодня Браво помог нам выйти в следующий раунд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в серии над "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 - по пен.) в четвертом раунде Кубка лиги. Напомним, голкипер Клаудио Браво отбил два удара в послематчевой серии.

"Сегодня Клаудио Браво помог нам выйти в следующий раунд турнира. В прошлом сезоне он испытывал трудности, это было непростое время для него, но Браво – вратарь высочайшего класса и заслужил свой звездный час.

Агуэро забьет – это только вопрос времени. Уверен, что он установит новый рекорд клуба. Для дальнейшей борьбы нам нужна вся команда. У Гюндогана были проблемы в конце матча, - завтра узнаем, насколько это серьезно", - сказал Гвардиола.

"Советский спорт"
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Браво
Сегодня, 08:55
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