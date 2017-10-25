Хосеп Гвардиола: сегодня Браво помог нам выйти в следующий раунд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в серии над "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 - по пен.) в четвертом раунде Кубка лиги. Напомним, голкипер Клаудио Браво отбил два удара в послематчевой серии."Сегодня Клаудио Браво помог нам выйти в следующий раунд турнира. В прошлом сезоне он испытывал трудности, это было непростое время для него, но Браво – вратарь высочайшего класса и заслужил свой звездный час.Агуэро забьет – это только вопрос времени. Уверен, что он установит новый рекорд клуба. Для дальнейшей борьбы нам нужна вся команда. У Гюндогана были проблемы в конце матча, - завтра узнаем, насколько это серьезно", - сказал Гвардиола.