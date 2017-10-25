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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Артем Тимофеев: Якин добрый, но прямолинейный человек, для него в "Спартаке" не было авторитетов
Полузащитник "Спартака" Артём Тимофеев рассказал о работе под управлением Мурата Якина и Дмитрия Аленичева.
"С Якином общались мало. Он мог спросить, как дела, состояние. Это всё, личных разговоров не было. По нему видно, что это добрый, безобидный, но прямолинейный человек. Для него не было авторитетов, если ты плохо тренируешься - не играешь. Он отправил Боккетти, Мовсисяна и ещё кого-то в аренду. Возможно, Юру он мог задвинуть не по спортивному принципу, но в основном его интересовали футбольные качества. Условно, если человек - дерьмо, но это топовый игрок, тренер не будет себе во вред оставлять его в запасе.
При Якине я выходил. Если бы его не убрали, второй сезон вполне мог начать в основе. Было видно, что он мне доверял, хорошо относился, подсказывал. Но не было результата - и его уволили. После Якина пришёл Аленичев - и я перестал играть вообще. Наверное, тренер считал, что я был хуже остальных и выпускать меня не было смысла.
Было обидно: тренировался с основой, но играл за "Спартак-2" - и то не всегда. В какой-то момент меня перевели обратно, перестал работать с главной командой. Это было решение Аленичева. Но я понимал, что в этом есть и свои плюсы.
Когда нет игровой практики, очень фигово. Тебя выпускают - а нет тонуса, и через пять минут задыхаешься. Тренировки - это совсем другое, а так я хотя бы играл", - цитирует Тимофеева "Чемпионат".
"С Якином общались мало. Он мог спросить, как дела, состояние. Это всё, личных разговоров не было. По нему видно, что это добрый, безобидный, но прямолинейный человек. Для него не было авторитетов, если ты плохо тренируешься - не играешь. Он отправил Боккетти, Мовсисяна и ещё кого-то в аренду. Возможно, Юру он мог задвинуть не по спортивному принципу, но в основном его интересовали футбольные качества. Условно, если человек - дерьмо, но это топовый игрок, тренер не будет себе во вред оставлять его в запасе.
При Якине я выходил. Если бы его не убрали, второй сезон вполне мог начать в основе. Было видно, что он мне доверял, хорошо относился, подсказывал. Но не было результата - и его уволили. После Якина пришёл Аленичев - и я перестал играть вообще. Наверное, тренер считал, что я был хуже остальных и выпускать меня не было смысла.
Было обидно: тренировался с основой, но играл за "Спартак-2" - и то не всегда. В какой-то момент меня перевели обратно, перестал работать с главной командой. Это было решение Аленичева. Но я понимал, что в этом есть и свои плюсы.
Когда нет игровой практики, очень фигово. Тебя выпускают - а нет тонуса, и через пять минут задыхаешься. Тренировки - это совсем другое, а так я хотя бы играл", - цитирует Тимофеева "Чемпионат".
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