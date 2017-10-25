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Хосеп Гвардиола раскритиковал мячи Кубка английской лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал мячи Mitre после матча 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 - по пен.)

"Я говорю это после нашей победы, чтобы это не выглядело как оправдание. Играть на профессиональном уровне такими мячами - это несерьезно. Они слишком легкие, их трудно обработать, или сильно пробить. Забить гол таким мячом практически невозможно.

Игроки после матча спросили меня: "Что это было?". Очень жаль, что в этом турнире приходится играть такими мячами", - цитирует Гвардиолу The Telegraph.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 09:37
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