Хосеп Гвардиола раскритиковал мячи Кубка английской лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал мячи Mitre после матча 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 - по пен.)"Я говорю это после нашей победы, чтобы это не выглядело как оправдание. Играть на профессиональном уровне такими мячами - это несерьезно. Они слишком легкие, их трудно обработать, или сильно пробить. Забить гол таким мячом практически невозможно.Игроки после матча спросили меня: "Что это было?". Очень жаль, что в этом турнире приходится играть такими мячами", - цитирует Гвардиолу The Telegraph.