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"Уфа" разрешила болельщикам приносить с собой на стадион термосы

"Уфа" разрешила болельщикам на заключительные домашние матчи 2017 года премьер-лиги приносить с собой на стадион термосы.

"В трех оставшихся матчах 2017 года, которые будут проведены в Уфе в розыгрыше чемпионата России, вы сможете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками на трибуны стадиона "Нефтяник". У нас будет жарко!" - говорится в сообщении на официальном сайте уфимцев.
Теги: Уфа
Сегодня, 10:38
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№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
емкость не более одного литра

а две поллитры можно? :)
Цитата: PanoV
Открывать и пробовать при входе не будут?

вот они напробуются у первых пришедших и проверять остальных некому будет :)
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Открывать и пробовать при входе не будут?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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