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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Президента "Реала": сказал Алвесу, что ему следует играть в "Реале", а он попросил не звонить ему
Президента "Реала": сказал Алвесу, что ему следует играть в "Реале", а он попросил не звонить ему
10:01
Артем Тимофеев: в 11 лет меня хотел подкупить селекционер "Локо", но я за "Спартак" душой с детства (5)
Артем Тимофеев: в 11 лет меня хотел подкупить селекционер "Локо", но я за "Спартак" душой с детства (5)
08:59
Артем Тимофеев: Якин добрый, но прямолинейный человек, для него в "Спартаке" не было авторитетов
Артем Тимофеев: Якин добрый, но прямолинейный человек, для него в "Спартаке" не было авторитетов
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01:07
Александр Егоров: рука Фернандеса - это пенальти, но Вилков правильно сделал, что не назначил его (23)
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"Уфа" разрешила болельщикам приносить с собой на стадион термосы
"Уфа" разрешила болельщикам на заключительные домашние матчи 2017 года премьер-лиги приносить с собой на стадион термосы.
"В трех оставшихся матчах 2017 года, которые будут проведены в Уфе в розыгрыше чемпионата России, вы сможете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками на трибуны стадиона "Нефтяник". У нас будет жарко!" - говорится в сообщении на официальном сайте уфимцев.
"В трех оставшихся матчах 2017 года, которые будут проведены в Уфе в розыгрыше чемпионата России, вы сможете проносить с собой термос (емкость не более одного литра) с горячими напитками на трибуны стадиона "Нефтяник". У нас будет жарко!" - говорится в сообщении на официальном сайте уфимцев.
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