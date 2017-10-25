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Президента "Реала": сказал Алвесу, что ему следует играть в "Реале", а он попросил не звонить ему

Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал о встрече с защитником "ПСЖ", экс-игроком "Барселоны" Дани Алвесом во время церемонии вручения премий ФИФА.

"Мы встретились с Алвесом в коридоре, он как всегда был очень дружелюбен. Мы даже успели пошутить. Я сказал, что ему следует играть в "Реале", а он попросил не звонить ему", – цитирует Переса Goal.
Теги: Реал Алвес
Сегодня, 11:07
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