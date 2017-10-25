Джанлуиджи Буффон: передумаю завершать карьеру, если "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, что может помешать ему завершить карьеру летом следующего года."Это мой последний сезон, я уже принял это решение. Один или два сезона ничего не добавят к тому, чего я уже достиг. Я не боюсь будущего, которое меня ждет, встречу его с энтузиазмом.Единственное, что может заставить меня передумать завершать карьеру – это победа в Лиге чемпионов. Ведь тогда "Ювентус" будет играть на Клубном чемпионате мира, такую возможность я не могу упустить", - цитирует 39-летнего вратаря Sky Italia.