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"Енисей" определился с составом на матч Кубка России с "Лучом-Энергией"

Красноярский "Енисей" назвал стартовый состав на гостевой матч 1/8 финала Кубка России с "Лучом-Энергией".

Теги: Енисей
Сегодня, 11:44
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