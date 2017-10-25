Яя Туре - о мячах Кубка английской лиги: такое ощущение, что я вернулся в Африку

Хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре после игры 1/8 финала Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 по пенальти) остался недоволен мячами."У меня возникло ощущение, что я вернулся в Африку, а ведь футболисты всегда рассчитывают на хорошие мячи. Они очень плохие, и никому не понравились. Было сложно, – цитирует футболиста The Telegraph.