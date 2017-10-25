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"Зенит" в полном составе приступил к подготовке к матчу с "Локомотивом"

25 октября "Зенит" начал подготовку к матчу 15-го тура премьер-лиги с московским "Локомотивом", передает пресс-служба клуба.

Сообщается, что сине-бело-голубые возобновили тренировки в полном составе. Утренняя тренировка началась в 10:00 и продолжалась около часа. Днем команда проведет еще одно занятие.

Команда Роберто Манчини продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин. Матч с "Локомотивом" пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16:30 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:06
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Локомотив»
И Паредес тоже?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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