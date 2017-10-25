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"СКА-Хабаровск" стал первым четвертьфиналистом Кубка России

"СКА-Хабаровск" добился победы над санкт-петербургским "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка России. Следующим соперником хабаровчан станет победитель пары "Шинник" - "Олимпиец".

Кубок России. 1/8 финала

"СКА-Хабаровск" - "Динамо" СПб - 2:0

Голы: Наваловский, 68, Маркович, 75

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Черевко, Баляйкин, (Наваловский, 42), Пуцко, Тишкин, Казанков, Дедечко, Корян, Карасев, (Калинский, 64), Маркович, (Христов, 80).

"Динамо СПб": Генералов, Бычков, Юрганов, Власов, Рогов, Соловьев, (Житников, 73), Песегов, Цвейба, Кулишев, Коротаев, Барсов, (Батютин, 71).
Теги: СКА-Хабаровск Динамо СПБ
Сегодня, 13:37
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(1)
№5 Написал: Nedvedoff2 Ростов (Сегодня, 14:42) #
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online

Цитата: GreatWhite999
Соглашусь сам с тем, что скажу неправильную мысль скорее всего, НО ,- такие перелеты в Тьму-таракань выбивают из колеи любого, играть в этот день вообще очень тяжело (поражение практически гарантировано) но и после возвращения с края света в норм состояние ещё неделю приходят спортсмены, т.е следующая игра, так же, лотерея...

Мое мнение,- присутствие подобного графика , определенное наличием подобных команд, вредит общему уровню нашего футбола (в том числе и на европейском уровне). Отражается на результатах команд-лидеров ПЛ и непосредственно на качестве отечественного футбола и его показателях.
Играли бы в ФНЛ...какой в Хабаровске футбол, какие перспективы? Ну ей Богу! Зачем это талерантное Шапито,а?
ИМХО.

Вообще-то Тьмутаракань - это нынешняя Тамань, Краснодарский край. А так да, надо вообще чемпионат Москвы и Питера устроить, и все. Будете на Красной стреле на выезды ездить друг к другу. Все остальные города России в ФНЛ. Т.к. перспектив никаких...Збс логика...Патриотизм через край.
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Соглашусь сам с тем, что скажу неправильную мысль скорее всего, НО ,- такие перелеты в Тьму-таракань выбивают из колеи любого, играть в этот день вообще очень тяжело (поражение практически гарантировано) но и после возвращения с края света в норм состояние ещё неделю приходят спортсмены, т.е следующая игра, так же, лотерея...

Мое мнение,- присутствие подобного графика , определенное наличием подобных команд, вредит общему уровню нашего футбола (в том числе и на европейском уровне). Отражается на результатах команд-лидеров ПЛ и непосредственно на качестве отечественного футбола и его показателях.
Играли бы в ФНЛ...какой в Хабаровске футбол, какие перспективы? Ну ей Богу! Зачем это талерантное Шапито,а?
ИМХО.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Самара
Как минимум капитанские погоны армейцы за четверть финал получат.

никогда не забуду Вагнера Лава в армейской фуражке
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Самара г.Самара (Сегодня, 13:48) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Как минимум капитанские погоны армейцы за четверть финал получат.
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: перевод (Сегодня, 13:46) #
  • +4
  •  (4)

Ска-Хабаровск Геморрой для любого соперника,нет не только потому,что это хорошая команда,а, потому,что пока в Хабаровск долетишь и растренироваться можно и игровую форму потерять.Команда в лиге Евро все шансы имеет дойти до финала,если конечно кубок России возьмет.)
Регистрация: 21.10.2016
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