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Александр Кокорин: завидую тем людям, которым никуда не надо идти

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на благотворительной встрече с детьми рассказал о том, кому он завидует.

"Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать.

После рождения ребенка жизнь сильно изменилась. Это нереальные чувства. Желаю всем почувствовать такие эмоции", - цитирует Кокорина "Комсомольская правда - Санкт-Петербург".
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:40
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5
(1)
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
"Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать.

дурак что ли? он вообще думает о чем говорит?


Дети то есть?я его понимаю!
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: safonas (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (3)
online

вот Саня из простой семьи, из провинции, пашет как проклятый круглые сутки, постоянно куда то нужно...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:09) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Завидую тем, кто не считает своих денег. Тут 5 дней в неделю с 8 до 20.00 встаёшь и идёшь ПАХАТЬ за 30 к. в месяц и поменять что либо нет возможности
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Академия (Сегодня, 14:04) #
  • -5
  •  (9)

"Завидую тем людям, которым никуда не надо идти. Которые могут просто лежать и спать.

дурак что ли? он вообще думает о чем говорит?
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: перевод (Сегодня, 13:53) #
  • +6
  •  (6)

Обычная история,которая была и есть у всех или почти у всех людей на земле.Есть моменты,когда во всем извиняюсь жопа,а,есть периоды когда во всем "передовик".Вот у Кокорина сейчас все Ок и дома и на работе.а,детишки это конечно счастье,лучше этого нечего нет.Удачи Саша и здоровье малышу.
Регистрация: 21.10.2016
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