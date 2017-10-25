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Валерий Газзаев: почему не назвать турнир Кубком президента? И чтобы лично президент вручал кубок

Российский тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил идею для повышения престижа Кубка России.

"Почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в "Лужниках" – на самом центральном и лучшем стадионе страны.

Вот тогда будет отношение, будет его ценность, значимость. Мне кажется, это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир. Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.

Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей", – цитирует Газзаева "Матч ТВ".
Теги: Газзаев
Сегодня, 13:55
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14
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№14 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все-таки скользкий и мерзкий тип. А уж лизнуть президенту - без этого никак. Неужели Кубок президента престижнее Кубка России. Для любого нормального гражданина страны Россия первостепеннее президента.
Регистрация: 7.06.2017
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
глубока псина лизнул, усы не испачкал ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
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Валерий, престиж кубка поднять очень просто:
1) Призовой фонд
2) Выход в ЛЧ ( то что сейчас имеет команда, занимающая 2-е место), никаких команд ФНЛ в 1/4-й мы уже не увидим.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№11 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему бы Вам не пойти на куй, г-н Газзаев, со своими бредовыми идеями???


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№10 Написал: ivankorj Череповец (Сегодня, 14:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Даёшь Царский кубок или Царь-кубок! Вообще будет очень престижно!
Регистрация: 29.03.2014
№9 Написал: al12131 Москва (Сегодня, 14:22) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
лизнул по самые гланды
Регистрация: 30.08.2012
№8 Написал: safonas (Сегодня, 14:20) #
  • -2
  •  (4)
online

Додик чудак


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: onlywp (Сегодня, 14:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Для повышения престижа кубка, достаточно в качестве приза представить путёвку в ЛЧ, всё проблема будет решена!


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•-.,_,,.-``*•
Регистрация: 25.05.2009
№6 Написал: dvdw (Сегодня, 14:17) #
  • +6
  •  (8)
online

Лизнул неплохо так,и усами щекотнул вдобавок,молодец
Регистрация: 27.09.2016
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (5)

спасибо, поржал
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Газзаев Пушкина начитался. Почему бы ему не стать владыкою и чтоб сам президент был у него на посылках? Типичный авантюрист, после провала укропа не успокоится никак.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: grisha (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Академия
Кубок президента значимое событие,

Только, если играть будут депутатики и воры в законе
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Академия (Сегодня, 14:03) #
  • +4
  •  (6)

Кубок президента значимое событие, а кубок России не значимое, так получается? Надо делать финансовую привлекательность и не только для финалистов, для всех участников, а не названия менять.
Регистрация: 20.06.2016
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей",

100 мало, давай 146! smile
Регистрация: 12.02.2014
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