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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Газзаев: почему не назвать турнир Кубком президента? И чтобы лично президент вручал кубок
Российский тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил идею для повышения престижа Кубка России.
"Почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в "Лужниках" – на самом центральном и лучшем стадионе страны.
Вот тогда будет отношение, будет его ценность, значимость. Мне кажется, это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир. Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.
Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей", – цитирует Газзаева "Матч ТВ".
"Почему не сделать национальный Кубок имени президента страны? И проводить его только в "Лужниках" – на самом центральном и лучшем стадионе страны.
Вот тогда будет отношение, будет его ценность, значимость. Мне кажется, это очень важно. Если мы поставим вопрос именно так, это будет очень значимый турнир. Но для этого должен РФС в первую очередь поднять значимость и авторитет этого турнира. А не только смотреть на национальное первенство.
Почему не назвать его Кубком президента? И лично президент чтобы вручал этот кубок. Я вас уверяю, будет сто тысяч зрителей", – цитирует Газзаева "Матч ТВ".
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